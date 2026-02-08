Гендиректор The Washington Post уволился после массовых сокращений в газете

Генеральный директор газеты The Washington Post (WP) Уильям Льюис покинул свой пост на фоне массовых сокращений. Об этом сообщили портал Axios и издание Politico со ссылкой на письмо Льюиса, адресованное сотрудникам газеты.

Льюис занял пост генерального директора WP в 2023 году. В своем обращении к работникам он отметил, что был вынужден принять «непростые решения» для того, чтобы обеспечить «устойчивое будущее» газеты.

Временно исполняющим обязанности генерального директора издания стал Джефф Д'Онофрио. Последний с 2025 года работал в должности финансового директора The Washington Post.

4 февраля руководство WP уведомило сотрудников о начале масштабных сокращений из-за проблем с финансами. Как рассказал главный редактор Мэтт Мюррей, в том числе было решено закрыть спортивный отдел в его нынешнем виде.

По данным агентства Reuters, кадровые изменения должны были затронуть все отделы. При этом основным подразделением остался отдел, выпускающий новости о политике и государственном управлении.

Ранее в компании Amazon решили сократить 16 тыс. сотрудников.