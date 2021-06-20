Врач назвал признаки рака печени

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, как распознать признаки рака печени.

По его словам, самостоятельно их распознать очень трудно и пациенты часто сталкиваются с так называемым «синдромом малых признаков». Речь идет о таких симптомах, как апатия, слабость, потеря веса и болевые ощущения.

«А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения. Симптоматика может быть самой разной», — рассказал Пылев.

Врач напомнил, что для выявления заболевания на ранней стадии необходимо регулярно проходить обследования.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, как обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии.