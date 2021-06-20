Крокодил напал на ребенка на пляже в Мексике

Крокодил напал на ребенка на отдельной зоне на пляже в курортном городе Канкун, в Мексике, сообщает издание Noticias Cancun.

По словам родителей, крокодил неожиданно выскочил из мангровых зарослей, схватил зубами за руку восьмилетнего ребенка и попытался утащить его под воду.

Спасти ребенка смогли родители — они сумели догнать рептилию, прежде чем крокодил утащил ребенка в море. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Высказывается предположение, что крокодил мог попасть на пляж из-за непрекращающихся ливней, которые затопили ближайшие лагуны — обычное место пребывания этих рептилий.

Ранее во время тренировки футбольного клуба на поле выбежал крокодил. Вынудить животное покинуть поле пытался водитель электрокара, затем это попробовали сделать сами футболисты, которые пытались попасть в него мячом.