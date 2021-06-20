Во Флориде напали на участников гей-парада, один человек погиб

В Флориде, в городе Форт-Лодердейл, на участников гей-парада совершили нападение на машине, сообщает газета Miami Herald.

На колонну, которая двигалась из соседнего города Уилтон-Мэнорс, наехал белый пикап. Член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, которая принимала участие в параде, рассказала, что машина проехала меньше чем в метре от нее. Одного из пострадавших доставили в больницу, он находится в критическом состоянии. Позднее стало известно, что этот человек погиб.

В мэрии Форт-Лодердейл назвали инцидент «террористической атакой против ЛГБТ-сообщества», однако в полиции от комментариев отказались. Тем не менее, правоохранители уточнили, что водитель пикапа был задержан.

В 2020 году полсотни ЛГБТ-активистов были задержаны в Варшаве после акции протеста.