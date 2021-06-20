Путин призвал ускорить темпы вакцинации в России

Президент России Владимир Путин призвал россиян активнее принимать участие в вакцинации от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть», — заявил Владимир Путин в обращении к работникам медицины по случаю их профессионального праздника.

Российский президент отметил, что несмотря на наличие уже четырех вакцин, в России продолжается разработка новых препаратов от коронавируса. Кроме того, для улучшения ситуации со здоровьем населения страны, по мнению Путина, необходимо расширять программы диспансеризации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале кампании по борьбе с СOVID-19 в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».