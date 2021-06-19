В Ставропольском крае задержали организатора «групп смерти»

В Ставропольском крае задержали 19-летнего создателя как называемых «групп смерти», который заставил двух подростков погибнуть на железной дороге. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Задержанный — житель Ессентуков. По данным следствия, в июне этого года он создал в мессенджере несколько групп, участники которых проходили различные задания, после чего попадали в «психологическую ловушку». В данных сообществах критиковались близкие люди, пропагандировалось насилие и «опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

Организатора «групп смерти» обвиняют в убийстве двух подростов, которые, выполняя задание, были сбиты электричками на железной дороге в Липецкой области. Фигуранту предъявлено обвинение, суд в скором времени изберет ему меру пресечения.

В ходе расследования были проведены обыски в 10 регионах РФ, допрошены больше 50 подростков, состоявших в группах, назначены все необходимые экспертизы.

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