В Ялте запретили купаться после схода селевых потоков

Штаб по ликвидации последствий ЧС запретил купаться в акватории Ялты после схода селевых потоков, передает РИА «Новости».

На плато Ай-Петри в ночь на 18 июня выпало порядка 190 мм осадков при месячной норме 72 мм. Вода переполнила реки, в том числе северную сторону южной гряды, где находятся питающие Ялту и Севастополь водохранилища. С южной стороны гряды реки, покинув берега, вылились в море, унося все на своем пути, даже автомобили.

«Официальная информация. В акватории Ялты купание запрещено», – говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что Минобороны нарастило группировку для помощи пострадавшим от стихии в Крыму.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.