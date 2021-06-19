Минздрав РФ: пока нельзя сказать, что летальность от «индийского штамма» COVID-19 выше

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя сказать, что «индийский штамм» коронавируса более летален. Об этом сообщает ТАСС.

«Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что симптомы заболевания «индийским штаммом» включают в себя насморк, боль в горле, головную боль.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 90% новых заражений коронавирусом в столице вызваны «индийским штаммом».

В свою очередь в ВОЗ рассказали, что эта мутация уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом коронавируса во всем мире из-за ее значительно увеличенной трансмиссионной способности.