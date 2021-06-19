Названа причина смертельного крушения самолета в Кузбассе

Причиной крушения самолета Л-410 в Кузбассе стал отказ двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Пилот доложил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь издание «Известия» сообщает, что самолет не смог набрать нужную высоту и в процессе взлета сделал разворот, в результате чего зацепился крылом за землю.

По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев на своей странице в Instagram, воздушное судно выполняло тренировочный полет. По его словам, четверо пострадавших при крушении находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на место происшествия вылетел вертолет со спасателями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Утром 19 мая самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. По последним данным, в результате инцидента погибли 7 человек. Видео с места крушения опубликовано в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».