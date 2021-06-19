Московские полицейские проверят маски у таксистов и пассажиров

Столичные полицейские стали проводить рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров. Об этом ТАСС заявил источник в силовых структурах.

«Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении собеседника.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве повторяется заново. Он добавил, что власти практически каждый день вводят новые больницы и корпуса для больных коронавирусом и «еле-еле успевают».

Кроме того, в Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

Еще градоначальник заявил о необходимости ревакцинации от коронавирусной инфекции. Для этого будет организована работа с правительством, чтобы оперативно принять решение «по срокам и технологии».