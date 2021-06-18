Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня, сообщает РИА «Новости».

По словам Голиковой, решение было принято на основании работы инспекционной группы, которая была отправлена в Турцию. Вице-премьер отметила, что в Турции вакцинация персонала гостиницах и отелях достигла уровня от 60% до 90% всех работников сервиса.

Также Голикова попросила россиян, которые планируют отпуск, сделать прививку от коронавируса, так как в ряде «курортных» стран уже действуют ограничения, которые не позволяют посещать страну без вакцинации.

В министерстве туризма Турции заявили, что удовлетворены решением России о возобновлении авиасообщения.

Ранее Forbes прогнозировал восстановление авиасообщения между Россией и Турцией на начало июля.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.