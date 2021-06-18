В Латвии прекратят телевещание на русском языке

Телевизионное вещание на русском языке на финансируемом из госбюджета канале LTV7 прекратится с сентября 2021 года, сообщила главный редактор Русского вещания телеканала Екатерина Сафронова в эфире LTV7.

«С реорганизацией работы Русского вещания LTV7, которому предстоит с осени уйти из наземного телевещания в сеть Интернет, будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тыс. человек, которые каждый вечер смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке «Сегодня вечером». Смотреть нас можно будет на портале rus.lsm.lv», — рассказала Сафронова.

Она уточнила, что передачи на русском языке «Маленькая пятница», «Точки над i» и «Личное дело», а также некоторые другие передачи показывали в эфире на протяжении 30 лет с момента обретения Латвией независимости.

Ранее правительство Эстонии объявило о прекращении финансирования русскоязычных школ с 2035 года.