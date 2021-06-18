В московском автобусе пассажиры не стали помогать упавшей в обморок девушке

В Москве в автобусе девушка упала в обморок из-за жары, но никто из пассажиров не стал ей помогать. Об этом передает «360».

Ситуация попала на видео. На кадрах видно, что девушка упала лицом вперед. Молодой человек в испуге отскочил, а другие пассажиры продолжили смотреть на нее. Когда автобус остановился и двери открылись, люди просто вышли на улицу.

По имеющимся данным, скорую помощь вызвал водитель. Врачи забрали девушку в больницу. где выяснилось, что она сломала нос и два ребра.

Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили о жаре в +37°С. Среднесуточная температура в ЦФО в период с 20 по 25 июня достигнет +31-34°С. На всей территории ЦФО было объявлено штормовое предупреждение на этот период.