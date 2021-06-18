В Московском зоопарке родились семеро детенышей краснокнижного дагестанского тура

Семь детенышей дагестанского тура появились на свет в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Зоологи и ветеринары сразу осмотрели малышей, взвесили их и определили пол. Родилось четыре мальчика и три девочки», — рассказали в зоопарке.

Детеныши пока преимущественно питаются материнским молоком, но уже начинают пробовать взрослую еду: ветки и листья. На кадрах видно, как они активно скачут на горке зоопарка.

В Московском зоопарке дагестанские туры приносят потомство ежегодно. Часть из родившихся детенышей направляется в другие зоопарки для сохранения вида, занесенного в Международную Красную книгу как «близкий к угрожаемому».

Из-за развития овцеводства кормовая база дагестанских туров значительно сократилась. Всего сейчас насчитывается около 10 тыс. особей, большая часть из которых обитает в заповедниках или в труднодоступных горных районах.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет детеныши лесного северного оленя, который также занесен в международную Красную книгу. Планируется, что когда они окрепнут, их можно будет отпустить в дикую природу для восстановления поголовья.