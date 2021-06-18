Ошибочно признанную мертвой кемеровчанку восстановили в правах

Суд в Кемерово по требованию прокуратуры аннулировал запись о смерти женщины, которую ошибочно признали умершей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«В ходе доследственной проверки сотрудники полиции обнаружили банковскую карту, выданную на имя заявительницы, и ошибочно решили, что умерла именно она. В дальнейшем было выдано медицинское свидетельство о смерти на ее имя и зарегистрировано в ЗАГСе», — заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, в прошлом году в одной из комнат общежития в Рудничном районе Кемерова было обнаружено тело женщины. Ее личность ошибочно установили по найденной в личных вещах банковской карте, принадлежащей другой женщине. «Другая женщина» узнала о том, что ее считают мертвой, когда решила оформить пенсию. Не имея возможности получить выплаты, она обратилась в прокуратуру.

Сообщается, что к ответственности были привлечены сотрудники полиции, которые не в полном объеме провели мероприятия по установлению личности умершей.

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