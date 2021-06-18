Обвиняемый в госизмене петербургский ученый госпитализирован

Обвиняемый в государственной измене 79-летний ученый Валерий Митько был доставлен в больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Антона Голубева.

По словам защитника, его клиенту стало плохо, ему вызвали скорую.

«Врачи скорой рекомендовали ему госпитализироваться и пройти обследование», — сказал Голубев.

Он сообщил, что, по предварительным данным, у Митько диагностировали микроинфаркт, а также обострение гипертонии.

Юрист добавил, что ученый после прибытия скорой помощи сам обратился в поликлинику, где врачи приняли решение о его немедленной госпитализации.

Как сообщалось, следствие считает, что во время поездки в Китай Митько передал спецслужбам страны секретные материалы, содержащие сведения о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Ему были предъявлены обвинения по ст. 275 УК России («Госизмена»). Мужчина своей вины не признает.

Митько является автором научных работ, известных как в России, так и за рубежом, а также автором учебников. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, в том числе двумя серебряными медалями им. П. Капицы за научные достижения. Митько также служил на Тихоокеанском флоте, будучи начальником радиотехнической службы — командиром боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.