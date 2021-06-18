В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере

Случай заболевания коронавирусом выявлен в детском лагере «Северный Артек» в Магаданской области, ребенок направлен в больницу, сообщил в Instagram губернатор региона Сергей Носов

«Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь, 5 детей изолировали, 9 – родители забрали домой», — написал он.⁣⁣⠀

Он уточнил, что при заезде в лагерь все сотрудники⁣⁣сделали тесты и прошли вакцинацию, но на детей эти нормативы не распространяются.⠀⁣⁣⠀

Губернатор поручил со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех детей, планирующих приехать в лагерь. По его словам, тестирования будут оплачиваться из регионального бюджета.

Носов также призвал родителей пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее врач объяснил, почему можно заболеть коронавирусом после прививки.