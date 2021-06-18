В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере
Случай заболевания коронавирусом выявлен в детском лагере «Северный Артек» в Магаданской области, ребенок направлен в больницу, сообщил в Instagram губернатор региона Сергей Носов
«Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь, 5 детей изолировали, 9 – родители забрали домой», — написал он.⠀
Он уточнил, что при заезде в лагерь все сотрудникисделали тесты и прошли вакцинацию, но на детей эти нормативы не распространяются.⠀⠀
Губернатор поручил со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех детей, планирующих приехать в лагерь. По его словам, тестирования будут оплачиваться из регионального бюджета.
Носов также призвал родителей пройти вакцинацию от коронавируса.
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