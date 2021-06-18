В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России американцев

В российских тюрьмах в настоящее время находится 17 американцев. Об этом в эфире телеканала RTVI сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек, — сказала дипломат.

Она уточнила, что среди тех, кто отбывает наказание в России из граждан США, — у них имеется еще и российское гражданство.

Захарова добавила, что в американских тюрьмах содержится около сотни россиян.