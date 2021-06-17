Глава центр «Вектор»: эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса.

«В настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в природном происхождении нового коронавируса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила сообщения о лабораторном происхождении COVID-19.

30 мая британский и норвежский ученые Ангус Далглейш и Биргер Соренсен заявили, что нашли и в скором времени опубликуют верные доказательства того, что коронавирус SARS-Cov-2 создали китайские специалисты в лаборатории в Ухани. По словам исследователей, создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом.