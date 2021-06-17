Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и коронавируса

Вакцины действуют избирательнее, поэтому они формируют антитела к компонентам, определяющим агрессивность коронавируса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Иммунная система, в свою очередь, при заражении формирует антитела всем компонентам вируса.

«Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился», — сказал Тимаков.

Врач отметил, что антитела, полученные после болезни, не всегда защищают от повторного заражения, потому что многое зависит от общего состояния иммунитета и тяжести болезни.

Тимаков подчеркнул, антитела, вырабатываемые при вакцинации, более эффективны, чем те, которые образовались при болезни.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему спекуляциями.