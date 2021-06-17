В РПЦ ждут извинений от тиктокеров после ролика с иконой

Русская православная церковь в связи с делом о надругательстве над иконой может принять извинения со стороны тиктокеров, снявших провокационное видео. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

До этого в TikTok разместили ролик, в котором молодые люди якобы использовали православную икону для перформанса. В результате СК России завел уголовное дело из-за надругательства над иконой. Инцидент, как сообщалось, произошел в столице, в районе Нагорного бульвара.

«Мы готовы принять слова искреннего сожаления о содеянном и рассматривать их как значимые для примирения в рамках уголовного процесса», — пояснил Кипшидзе.

Как установили следователи, 11 июня группа лиц, с целью надругательства над православной иконой, совершали публичные действия, «выражающие неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Следственные действия в настоящий момент продолжаются.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 148 УК России — лишение свободы, сроком на один год.

Ранее было возбуждено уголовное дело против тиктокера из Волгограда, танцевавшего у Мамаева кургана.