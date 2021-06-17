Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по COVID-19 в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил ввести в регионе жесткие ограничения для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, в республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на фоне общероссийского обострения пандемии.

Глава региона подчеркнул, что единственным способом прекратить распространение вируса является вакцинация, однако некоторые члены общества «относятся к себе и окружающим безответственно», не желая ставить прививку.

«Отказ от вакцинации может привести к печальным последствиям. Поэтому, пользуясь случаем, я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жестким ограничительным мерам», – написал Кадыров.

Он добавил, что поручил республиканскому оперативному штабу провести разъяснительную беседу с населением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 в России.