Напавший на школу в Казани попросил в СИЗО роман Стивена Кинга

Напавший на школу в https://www.mk.ru/social/2021/06/16/kazanskiy-strelok-galyaviev-mne-by-stivena-kinga-siyanie.htmlКазани Ильназ Галявиев, которой прибыл в московское СИЗО «Бутырка», должен будет уехать в психиатрическую больницу и хотел бы взять с собой один из романов Стивена Кинга, сообщает mk.ru.

Он уточнил, что сейчас думать про учебу и будущее не хочет, а «хочет только читать».

«В камере есть притчи про воина света и есть книга по психологии. Но мне бы Стивена Кинга... Атмосферно пишет. Можно передать как-то? «Сияние» [Стивена Кинга ] и что-то на ваш выбор. Вообще я хотел сказать, что я сам по себе не агрессивный, я спокойный. Джека Лондона еще бы почитал», — сказал изданию Галявиев.

В Научном Центре Социальной и Судебной Психиатрии им. Сербского Галявиев проведет 30 дней и пройдет там комплексное обследование. За ним будет установлено круглосуточное наблюдение.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Позже у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга.

Ранее сообщалось, что с момента стрельбы в казанской школе в соцсети «Вконтакте» заблокировали тысячи публикаций, романтизирующих обвиняемого Галявиева.