Госдума запретила публично демонстрировать изображения нацистов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, запрещающий демонстрировать изображения нацистов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сообщается, что к экстремистским материалам будут отнесены выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

«Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма», — говорится в сообщении Госдумы.

Ранее сообщалось, что австрийского военного приговорили к тюрьме за татуировку со свастикой на тестикулах.