Источник: делать вакцинацию обязательной по всей России пока не планируется

На данный момент проведение обязательной вакцинации от коронавируса граждан России по всей стране не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском правительстве.

По его словам, этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

Ранее главный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг. До 1 июля будет создана необходимая информационная система позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 16 июня в Москве было выявлено 5 782 случая коронавирусной инфекции, в общей сложности с начала пандемии заболели 1 253 894 человека. За последние сутки в столице от болезни скончались 75 человек, вылечился 3 381 пациент.