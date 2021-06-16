Собянин назвал драматической ситуацию с ковидом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с коронавирусом в Москве драматическим. Об этом он написал в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что сейчас в московских больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. Он также отметил, что столица находится на уровне прошлогодних пиков по заболеваемости.

«В конечном счете, это дело каждого — прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», — пишет Собянин.

Он также подчеркнул, что вакцинация остается личным делом, пока человек «сидит дома или на даче». Когда люди выходят в общественные места и соприкасаются с другими, они вольно или невольно становятся «соучастниками» эпидемиологического процесса, пояснил мэр.

Накануне Собянин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве.