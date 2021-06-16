Врач объяснила очередь скорых к больнице в Новосибирске

Очередь из машин скорой помощи у новосибирской городской больницы (ГКБ) №3 появилась в связи с ростом числа обращений пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы скорой помощи Ирину Большакову.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июня перед стационаром больницы №3 в Новосибирске образовалась очередь машин скорой помощи. По данным СМИ, в ней находилось 18 машин.

«Огромный вал обращений сейчас идет от непривитого населения», — уточнила собеседница агентства.

В пресс-службе областного Минздрава агентству ответили, что с вечера 14 июня до утра 16 июня ГКБ №3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. По информации ведомства, скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно. В момент максимального количество обращений очередь состояла из 8 машин. Всего за 36 часов были госпитализированы 124 человека, для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники, дополнили в министерстве.

15 июня в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса за сутки.