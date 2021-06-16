Лавров пошутил о результатах теста на коронавирус: «вскрытие покажет»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на коронавирусную инфекцию накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Соответствующее видео сделали журналисты РИА «Новости», оно опубликовано в Telegram-канале российского МИД.

На кадрах видно, как российский министр покидает процедурный кабинет.

«Вскрытие покажет», — ответил Лавров на вопрос о результатах теста.

В среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча российского и американского лидеров. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период пандемии коронавируса во время саммита принимаются беспрецедентные меры.

Ранее в Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена.

До этого группа из пятнадцати американских конгрессменов в преддверии саммита РФ-США призвала Байдена наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах.