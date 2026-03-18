«Сдали нервы»: чемпион мира по биатлону об организации ЧР

Российский чемпион мира Антон Бабиков раскритиковал организаторов чемпионата России в Тюмени из-за проблем с установками. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бывают технические сбои, просто я не считаю, что здесь было сделано все для того, чтобы их не было. То есть стрельбище неделю не работало перед чемпионатом России. Почему люди путают установки? Потому что стрельбище не работало. Нужно качественнее работать с установками, тогда у людей не будет проблем, не будут провалены гонки», — сказал Бабиков.

Бабиков снялся с суперспринта по ходу гонки, потому что увидел, что его установка не работает.

Победителем гонки стал Александр Корнев. Спортсмен прошел дистанцию 7,5 км за 19.14,6 минуты, допустив при этом два промаха.

Вторым к финишу пришел белорус Дмитрий Лазовский, уступив лидеру 14,5 секунды. Биатлонист без единой ошибки по ходу гонки. Тройку призеров замкнул Кирилл Бажин с отставанием 16,2 секунды от Корнева и тремя промахами.

19 марта на чемпионате России в Тюмени состоится смешанная эстафета.

