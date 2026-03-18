Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«У команды психологический кризис»: ветеран ЦСКА о вылете клуба из Кубка России

Экс-капитан ЦСКА Хомуха заявил, что команда находится в психологическом кризисе
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что игроки московской команды испытывают психологические трудности из-за начала игрового весеннего сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У команды психологический кризис, спад, связанный с тем, что неудачно начали весеннюю часть чемпионата», — сказал Хомуха.

17 марта ЦСКА проиграл «Краснодару» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась со счетом 4:0. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.

ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

Ранее ЦСКА обратился к фанатам после поражения в матче с «Краснодаром».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!