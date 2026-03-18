«У команды психологический кризис»: ветеран ЦСКА о вылете клуба из Кубка России

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что игроки московской команды испытывают психологические трудности из-за начала игрового весеннего сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У команды психологический кризис, спад, связанный с тем, что неудачно начали весеннюю часть чемпионата», — сказал Хомуха.

17 марта ЦСКА проиграл «Краснодару» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась со счетом 4:0. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.

ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

