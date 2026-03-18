Госдолг США обновил рекорд

Государственный долг США впервые превысил $39 трлн. Это следует из неофициальных данных подсчетов, передает РИА Новости.

Согласно данным, представленным Минфином США, суверенная задолженность США впервые превысила $38 трлн 21 октября 2025 года. По информации американского Минфина, по состоянию на 16 марта показатель достиг $38,992 трлн.

В это же время, по данным известного онлайн-табло по отслеживанию размера американского долга США, показатель превысил новую отметку и продолжает расти, уже составляя $39,003 трлн.

До этого Международный валютный фонд заявил, что госдолг США достигнет 140% ВВП к 2031 году. По мнению МВФ, этот показатель госдолга угрожает стабильности экономики США и мира. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Вашингтону необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации. По информации министерства финансов США от 24 февраля, госдолг страны составлял $37,787 трлн.

Ранее стало известно, что госдолг Британии вырос в три раза за 20 лет.

 
