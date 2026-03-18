Аршавин ответил, сможет ли Сафонов перебить его популярность в Европе

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в эфире FONtour допустил, что вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов сможет обойти его по популярности.

«Все зависит от того, как он будет играть. Если он будет каждый год какими-то выдающимися событиями отличаться, как он сейчас четыре удара отразил пенальти, то шансы есть. Он, в принципе, еще молод для вратаря, поэтому все карты в его колоде», — сказал Аршавин.

17 марта Сафонов принял участие во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов, который находился в воротах на протяжении всей игры и отразил девять ударов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах в составе французского клуба, в шести из которых сохранил свои ворота «сухими». Контракт россиянина с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Он выступает за парижан с сезона 2024/25.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей. Также футболист провел в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год.

Ранее во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «ПСЖ».

 
