Для борьбы с пожаром в московском бизнес-центре запросили дополнительные силы

ТАСС: на место пожара в бизнес-центре Турас в Москве запросили дополнительные силы

В московский бизнес-центр «Турас», где произошел пожар, запросили дополнительные спасательные силы. Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», — сказали агентству.

О возгорании сообщалось днем в среду, 18 марта.

Как пишет Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадали два человека. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

17 марта в торговом центре «Амурская ярмарка» в Благовещенске произошел пожар. По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, огонь вспыхнул на первом этаже здания. Из торгового комплекса эвакуировали сотрудников и посетителей, на месте происшествия работали 32 спасателя и восемь единиц техники. Специалисты осуществили «дымоудаление при помощи пожарного дымососа». Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что часть солдат-срочников хотят направить в МЧС России для тушения пожаров.