Глава МИД заявил, что у границ Белоруссии наращивается военная инфраструктура

Западные страны наращивают военную инфраструктуру на границах Белоруссии. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков, передает РИА Новости.

«По периметру наших границ наращивается военная инфраструктура. Такими темпами, которым любая страна могла бы позавидовать, если бы это было мирное экономическое развитие», — сказал он на открытии выставки «Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции».

По его словам, впервые со Второй мировой войны Германия развернула свою танковую бригаду в Литве, то есть у «наших рубежей на постоянной основе».

Глава МИД заявил, что эта бригада носит тот же номер, что и танковая дивизия вермахта, которая в июне 1941 года перешла границу и двинулась на республику.

Кроме того, в Польше менее чем в 80 км от страны была открыта новая разведывательная база.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к республике, чтобы не «бахнул «Орешник». Так он отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который говорил, что Североатлантический альянс должен смотреть на ракетный комплекс, размещенный в Белоруссии как на легитимную цель. По словам Лукашенко, он не угрожает Киеву, но не будет спокойно относиться к подобным высказываниям.

Ранее Польша и Литва подняли самолеты из-за проверки ВВС в Белоруссии.