КСИР сообщил о 62-й волне ракетных ударов по Израилю и военным базам США

КСИР ударил по четырем городам Израиля и всем базам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел 62-й этап операции «Правдивое обещание — 4», в рамках которого атаковал четыре израильских города и все американские базы на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР.

Уточняется, что в ходе 62-й волны ударов, мощными ракетами были уничтожены объекты в Акко, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве. Кроме того, были выведены из строя сверхсовременные системы противовоздушной обороны (ПВО) сионистского режима и «преступной Америки», говорится в заявлении КСИР.

До этого иранские власти предположили, что новая волна ударов по целям в Израиле и военным базам США в регионе является «местью за мученичество» секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

17 марта иранские власти подтвердили ликвидацию Лариджани. Вместе с ним не стало и его сына Мортаза, а также замсекретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и сотрудников охраны. Тегеран возложил ответственность за случившееся на США и Израиль. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за чиновника.

Ранее в Иране заявили, что выступают исключительно за полное прекращение войны с США.