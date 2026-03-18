Загадочная «трехгранная пирамида» на Марсе взбудоражила соцсети

Соцсети взбудоражило фото с Марса, на котором изображена трехгранная пирамида
NASA/JPL/University of Arizona

Загадочная «трехгранная пирамида» на Марсе, похожая на египетскую, удивила соцсети, пишет Daily Mail.

Объект был впервые замечен еще в 2001 году исследователем Китом Лэйни при анализе изображений, полученных аппаратом Mars Global Surveyor. По его словам, формация напоминает искусственное сооружение, и если бы подобное было найдено на Земле, это вызвало бы масштабные исследования.

В 2026 году к обсуждению вернулся документалист Брайан Доббс, заявивший, что структура сопоставима по размерам с Великой пирамидой в Египте. При этом он подчеркнул, что речь не идет о прямом доказательстве существования древней цивилизации, однако находка вызывает вопросы.

«Пирамида» расположена в районе Кандор Хасма — части гигантской каньонной системы Валлес Маринерис. Ученые отмечают, что этот регион известен сложным рельефом, оползнями и слоистыми породами, которые способны формировать геометрически правильные структуры естественным путем.

Тем не менее научное сообщество скептически относится к подобным интерпретациям. Специалисты подчеркивают, что речь, скорее всего, идет о природном образовании, а эффект «искусственности» объясняется особенностями освещения, углом съемки и склонностью человеческого мозга распознавать знакомые формы в случайных объектах.

Отдельные исследователи и пользователи соцсетей, напротив, допускают возможность искусственного происхождения структуры. В частности, высказываются предположения о существовании в прошлом развитой цивилизации на Марсе, однако такие гипотезы не имеют научного подтверждения.

