Звезда «Слова пацана» сыграет Басту

Актер Слава Копейкин сообщил в Telegram-канале, что исполнит роль Басты (Василий Вакуленко – настоящее имя) в автобиографическом фильме рэпера.

Проект получил рабочее название «Баста. Начало игры». Копейкин назвал Вакуленко «маэстро всея русского рэпа». Артист признался, что не может поделиться подробностями своей роли.

«Но скажу честно, мне одновременно радостно, страшно, волнительно и драйвово. Верю в этот проект и команду всем сердцем, и невероятно рад возможности наконец поработать с замечательным режиссером, художником и умельцем своего дела — Стасом Ивановым», — рассказал актер.

Копейкин поблагодарил всех, кто причастен к проекту, в частности лейбл «Газгольдер». Он поделился кадрами со съемок и совместным фото с Бастой.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В январе 2026-го актер признался в беседе с kp.ru, что фанаты проекта путают его с Никитой Кологривым.

