Глава службы безопасности Латвии Нормунд Межвиетс обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы обучает мигрантов боевым навыкам в специальных лагерях и перебрасывают их через границу в Польшу и страны Балтии. Об этом Межвиетс рассказал газете The Telegraph.

Межвиетс отметил, что белорусские власти якобы разрабатывали множество тактик «подстрекательства мигрантов» перед тем, как они переходили границу с Латвией. По его словам, перед переходом границы мигрантам показывали ролики с «фальшивыми» свидетельствами людей, пострадавших от рук «жестоких пограничников, которые избивали, мучили и выгоняли мигрантов». И когда начальник службы безопасности и его аналитики изучили эти ролики, оказалось, что шрамы на записях «не настоящие».

«У нас есть информация, что их обучают [более жестоким методам]», — сказал Межвиетс.

Он не рассказал подробностей «обучения» мигрантов, но заверил журналиста в том, что Белоруссия якобы «построила на границе инфраструктуру», включая склады и гостиницы, а также создала лагеря для обучения мигрантов боевым навыкам перед переходом границы.

Газета The Telegraph напомнила, что польские чиновники недавно сообщили изданию о том, что на восточной границе ЕС были построены подземные тоннели для переправки мигрантов через границу. Межвиетс отметил, что туннелей он пока не видел, однако в Латвии наблюдают «масштабное наращивание сил белорусских властей, белорусского КГБ и пограничников, открыто поощряющих нелегальную миграцию». При этом Межвиетс подчеркнул, что «с профессиональной точки зрения это интересно».

В феврале премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша при необходимости может заминировать границы с Россией и Белоруссией за 48 часов.

Также в январе 2026 года замначальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин рассказал, что в течение ближайших двух лет НАТО планирует создать на границе с Россией и Белоруссией роботизированную и автоматизированную зону обороны, которая включит в себя частично автономные боевые машины, беспилотных наземных роботов и так далее.



Ранее Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток «лезть в Белоруссию».