Россиян предупредили о нашествии слепней в центральной части РФ

В центральной части России стали появляться слепни — все из-за резкого потепления в марте. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Первых свирепых кровососущих уже заметили в Тверской области. Обычно слепни появляются в апреле, но из-за теплого марта, высокой влажности и быстрого повышения температуры они вылетели из личинок раньше положенного срока. «, — говорится в посте.

Как рассказал каналу энтомолог, пик активности насекомых приходится на конец июня – начало июля. Уточняется, что кусают, как правило, самки. Укусы болезненные: слепни будто «разрезают» кожу хоботками. В первые часы на месте появляются покраснение и отек. Затем — зуд и жжение, иногда оно сопровождается кровотечением.

Из сообщения следует, что в некоторых случаях может возникнуть сильная аллергическая реакция: с головокружением, затрудненным дыханием и отеком Квинке. В редких — возможен летальный исход.

До этого биолог Дмитрий Сафонов рассказывал, что в 2026 году ожидается аномально большое количество клещей в средней полосе России. По словам специалиста, рекордное количество клещей в этом сезоне будет из-за обильных осадков. Высокие сугробы создали идеальные условия для зимовки паразитов, послужив для них теплым теплым одеялом. Биолог подчеркнул, что столкнуться с клещами в лесу можно уже в это время.

