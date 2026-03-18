Иран пригрозил США и Израилю новым оружием после гибели Лариджани

Акраминия: Иран планирует применить новое вооружение против США и Израиля
Военные Ирана планируют применить новое вооружение против США и Израиля после гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, передает агентство Fars.

«В ближайшие дни войны мы будем использовать более современное оружие», — сказал Лариджани.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о планах Израиля ликвидировать еще одного иранского министра.

 
