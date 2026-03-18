Матвиенко призвала «показательно выпороть» Минприроды

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко раскритиковала реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» после доклада Счетной палаты о работе в 2025 году, который был заслушан сенаторами на пленарном заседании палаты регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко возмутила ситуация вокруг сдачи водоочистной станции в Кинешме Ивановской области, к которой не проложили канализационный коллектор, — в результате объект так и не ввели в эксплуатацию. Спикер попросила разобраться, кто отвечал за проект в профильном Минприроды, и провести с ответственными сотрудниками профилактическую работу.

О ситуации в Кинешме рассказал в Совфеде председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. После чего Матвиенко поинтересовалась, кто позволил принять объект в таком состоянии, не введя его в эксплуатацию. На это Ковальчук ответил, что средства шли по линии Минприроды, соответственно, министерство отвечало за выполнение работ.

Матвиенко на этом фоне призвала устроить «показательную порку» на кинешемском примере, чтобы остальные «делали выводы».

Она также подчеркнула, что проект водоочистных сооружений важен для региона, экологии и общества. Ковальчук в свою очередь заверил, что средства объект будут предоставлены в рамках госпрограммы или нового нацпроекта «Экологическое благополучие», и отметил, что государство продолжает тратить средства на содержание не работающего проекта в Кинешме.

