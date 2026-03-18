Военный ВСУ признал, что Украине не победить Россию

Украина не сможет одолеть Россию, в том числе из-за нехватки людей в армии. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Николай Журба, передает ТАСС.

Мужчина служил в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но сдался в плен российским солдатам.

«Украина не победит Россию. Во-первых, у нас людей [на фронте] уже нет. И отношение командования [к бойцам] такое, что за людей нас не считают, мы как мясо — закинули [на линию боевого соприкосновения] и все. К собакам лучше относятся», — сказал Журба.

Также он обвинил командование ВСУ в том, что оно «кормит завтраками» солдат. В частности, это касается военных, которые ждут ротации в Сумской области.

3 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев «открыто говорит», что в ВСУ наблюдается нехватка личного состава. По словам главы государства, именно из-за этого власти Украины «хотят» завершения боевых действий. Но в то же время страна «старается быть сильной» — производит беспилотники и технические ресурсы, чтобы компенсировать нехватку живой силы.

Ранее сообщалось, что Украине не хватает войск для обороны на каждом участке фронта.