В Госдуме назвали заботой направление женщин к психологу за нежелание иметь детей

Направление к психологу женщины, не планирующей беременность, — это проявление заботы государства и возможность разобраться в причинах такой установки. Так глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал «Газете.Ru» соответствующую инициативу Минздрава.

«Инициативу могу оценить как проявление заботы о женщинах. Поясню. Женщина вправе сама решать, как ей жить. Однако если она по какой-то причине не желает иметь детей, то психолог может помочь разобраться в причинах. Может, у нее есть трудности со взаимоотношениями с противоположным полом или что-то еще. Здесь государство сможет предоставить возможность получить бесплатную консультацию у психолога, а они сейчас и так дорогие. Никакого принуждения нет. Женщина сама решит, идти или не идти. Но главное — ей дадут возможность. Поэтому не стоит негативно реагировать на проявление заботы», — сказал Леонов.

До этого ТАСС сообщил, что Минздрав утвердил документ, согласно которому женщин, не планирующих ребенка, могут направить к психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». Это возможно, если женщина при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей.



Ранее врач назвала неожиданный способ повысить шансы на беременность.