Назван фактор защиты от болезни Альцгеймера, не связанный с образом жизни

A&D: препараты для лечения остеопороза снижают риск болезни Альцгеймера на 16%
Препараты, применяемые для лечения остеопороза, могут снижать риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции на 16-24% К такому выводу пришли ученые из Университет Гонконга. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Речь идет об азотсодержащих бисфосфонатах — группе препаратов, которые замедляют разрушение костной ткани и широко используются для лечения остеопороза. К ним относятся, например, Алендронат и Золедронат.

В рамках исследования ученые проанализировали электронные медицинские карты более 120 тысяч жителей Гонконга старше 60 лет с остеопорозом или переломами, связанными со снижением плотности костей. Данные охватывали период с 2005 по 2020 год.

Анализ показал, что у пациентов, принимавших азотсодержащие бисфосфонаты, риск развития деменции был ниже, чем у людей, не получавших лечения или принимавших другие препараты от остеопороза. По оценкам исследователей, лечение примерно 48 пациентов такими препаратами в течение пяти лет может предотвратить один случай деменции.

Связь оказалась особенно выраженной у женщин и у пациентов, перенесших перелом шейки бедра. Ученые отмечают, что остеопороз и деменция часто встречаются у одних и тех же пациентов и имеют общие факторы риска, включая пожилой возраст, низкую физическую активность и женский пол.

Биологические механизмы действия бисфосфонатов пока изучены не полностью, однако некоторые данные указывают, что они могут влиять на процессы, связанные с воспалением и обменом веществ в клетках, которые играют роль в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Авторы работы считают, что полученные результаты могут быть особенно важны для профилактики деменции в условиях старения населения. По их мнению, пока разрабатываются новые методы лечения нейродегенеративных заболеваний, уже существующие и хорошо изученные препараты могут обеспечить дополнительную защиту для людей из групп повышенного риска.

