В Забайкальской больнице оборудовали импровизированный морг в гараже

В заброшенном гараже около морга больницы города Могоче были обнаружены тела и останки людей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю.

«16 июня 2021 года в средствах массовой информации опубликованы сведения, подкрепленные видеозаписью, об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче тел людей и останков», — говорится в сообщении.

Региональный СК начал проверку по данному факту, в ходе которой следователи решат, есть ли в случившемся состав преступления.

Ранее с подобным столкнулись жители Иркутска. В одном из районов города был обнаружен склад с ампутированными человеческими останками в негерметично закрытых контейнерах, от которых избавлялись местные медицинские организации. Проверкой склада занялась местная прокуратура.

Кроме того, летом 2020 года нелегальное место утилизации медицинских отходов класса «Б» нашли в Южно-Сахалинске. Как сообщал сайт Sakhalin.info, отходы со шприцами, катетерами, перчатками и другими материалами сжигались либо в печах, либо в железных бочках непосредственно рядом с жилыми домами и гаражами.