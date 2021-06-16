Эксперты из России отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом

В середине текущей недели в Турцию отправится делегация российских экспертов для оценки ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг», — сказано в сообщении.

В состав делегации войдут представители Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, а также Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава России. В рамках визита эксперты оценят ситуацию с распространением COVID-19 в Турции, противоэпидемические мероприятия, проводимые в стране и меры по охране здоровья туристов на популярных направлениях.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что быстро снять ограничения на авиаперелеты из России в Турцию не получится.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.