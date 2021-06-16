Спасатели нашли тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье

Повреждений на телах супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, не обнаружено. Об этом сообщает региональное отделение СК РФ.

«В ходе поисковых мероприятий на озере Ханка Ханкайского района, где 11 июня 2021 года на острове обнаружена резиновая лодка и 3-летний ребенок, сотрудники МЧС обнаружили тела его родителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших прибило к берегу острова на озере Ханка недалеко от того места, где была найдена лодка. На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия.

Ранее стали известны подробности пропажи супружеской пары на озере Ханка в Приморье.

10 июня семья из трех человек вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В ней находился трехлетний ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».