Более 3% исследованных Роспотребнадзором кондитерских изделий не соответствуют нормативам

Роспотребнадзор исследовал более 15 тыс. проб кондитерских изделий за первый квартал 2021 года, 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1,6 тонны кондитерских изделий проб (за 1 квартал 2020 год – 25 тонн)», — говорится в сообщении.

Отмечается, то по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,75% проб.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что нет оснований для значительного повышения стоимости кондитерских изделий в стране. В ведомстве подчеркнули, что российское правительство уже приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, в том числе на сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции.