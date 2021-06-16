Глава Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом

Глава Республики Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом, его госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. Об этом сообщил сам Уйба на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня записываю свое видеообращение достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение», — рассказал Уйба в видеообращении

При этом, глава Коми отметил, что считает очень важным своевременно привиться от коронавируса.

«Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», — дополнил Уйба.

Ранее глава Коми разъяснил смысл своей реплики «у вас я – Путин», которую он произнес на встрече с местными жителями.