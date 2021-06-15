В Италии спрогнозировали, когда Евросоюз одобрит «Спутник V»

Евросоюз может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле. Об этом рассказал директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя, пишет РИА «Новости».

«Чем больше у нас вакцин, тем лучше. Из того, что мне известно, и, как мне кажется, июль мог стать адекватной датой для того, чтобы дать ответ на запрос Российского фонда», — сказал Вайя.

По его словам, Рим просит Европейское агентство по лекарственным средствам ускорить регистрацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».